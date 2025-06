Matteo Salvini in tribunale stringe la mano a Roberto Saviano e lui lo insulta

Matteo Salvini ha incrociato Roberto Saviano a margine dell'udienza del processo che vede imputato lo scrittore per l'accusa di diffamazione. "Ho stretto la mano a Saviano in aula e lui mi ha detto vergognati. E' un maleducato, ma non è certo un reato", ha detto il ministro dei Trasporti. Salvini querelò l'autore di Gomorra per alcuni post, pubblicati nel 2018, in uno dei quali lo definiva "il ministro della mala vita". E il leader della Lega ha replicato proprio su questo: "Io non ce l'ho con lui. Se qualcuno mi dà del mafioso o amico della 'ndrangheta non è normale: non è normale per un ministro, per un padre, per un cittadino. Noi i clan li abbiamo combattuti".