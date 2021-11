Roberto Saviano a processo per diffamazione ai danni di Giorgia Meloni

Il pm Pietro Pollidori, cui è stato affidato il procedimento, nel luglio scorso ha proceduto alla chiusura delle indagini contestando allo scrittore, presente in aula, il reato di diffamazione.

Il passaggio della trasmissione "incriminato" è quello in cui l'autore di Gomorra, parlando della morte di un bambino della Guinea durante una traversata nel Mediterraneo, affermò: "Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: "taxi del mare", "crociere"... ma viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come e' stato possibile, tutto questo dolore descriverlo cosi'? E' legittimo avere un'opinione politica ma non sull'emergenza".