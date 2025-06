Matteo Salvini: "Bisogna circoscrivere il reato di tortura" | Ilaria Cucchi: "Non glielo permetteremo"

"In quanto ministro dei Trasporti, Salvini dovrebbe occuparsi di quello - ha quindi replicato Ilaria Cucchi -. Vorrei fargli presente che non sono in generale gli agenti a essere etichettati di essere 'torturatori' ma lo sono quelli perseguiti penalmente per questo reato, sul quale non permetteremo che vengano messe le mani soltanto per pura propaganda politica. Il mio pensiero va a tutte le vittime di torture, a partire da quelli della mattanza nell'istituto di Santa Maria Capua Vetere, e la mia solidarietà va anche ai magistrati che con la schiena dritta non si fanno intimidire".