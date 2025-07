"Il nostro obiettivo è partire con i cantieri per il Ponte sullo Stretto entro quest'anno; significa lavoro e sviluppo". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, agli Stati generali della Lega in Sicilia, in corso a Catania. "Ci tengo molto alla Sicilia, l'obiettivo della Lega è di diventare il primo partito nell'isola", ha aggiunto il leader del Carroccio.