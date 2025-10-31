Roma, minaccia il sindaco Gualtieri con un fucile sui social: "Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te"

Un uomo di etnia sinti ha pubblicato il messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive. Il primo cittadino: "Continueremo a combattere le mafie"
"Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura". È la minaccia che arriva sui social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ai suoi parenti da parte di Silvio Hilic, uno dei residenti di via Arzachena, a Rocca Cencia, fortino del clan sinti, accompagnata dalla foto dell'uomo che imbraccia un fucile. Hilic ha scritto il messaggio commentando il post di una vicina di casa relativo alla demolizione, tre giorni fa, di due villette abusive alla periferia est di Roma. "Le minacce non modificano il nostro impegno contro le mafie", ha replicato il primo cittadino, che ha ricevuto la solidarietà del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
"Desidero ringraziare tutte le persone e le istituzioni che mi hanno manifestato solidarietà e vicinanza. Le minacce non modificano di una virgola il nostro impegno contro le mafie e per affermare la legalità e restituire ai cittadini spazi oggi sottratti alla criminalità. Continueremo, insieme alla Prefettura, alla Questura e alle forze dell'ordine, a lavorare con determinazione per rendere Roma una città più sicura e più giusta", ha detto il sindaco Gualtieri.
"Desidero esprimere solidarietà al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le gravi minacce ricevute oggi - tramite social - da un uomo che, secondo quanto riporta la stampa, sarebbe vicino ai clan sinti. Un'intimidazione inaccettabile, nei confronti della persona e dell'istituzione che rappresenta, che va stigmatizzata con fermezza", ha detto il premier Meloni.
Anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso solidarietà. "Le minacce al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sono inaccettabili. A lui va la mia solidarietà e quella di Forza Italia", ha scritto Tajani in un post sui social.
"Nessuna tolleranza per minacce e violenze. Solidarietà e vicinanza al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri", scrive sui social il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini.