Roma, minaccia il sindaco Gualtieri con un fucile sui social: "Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te"

"Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura". È la minaccia che arriva sui social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ai suoi parenti da parte di Silvio Hilic, uno dei residenti di via Arzachena, a Rocca Cencia, fortino del clan sinti, accompagnata dalla foto dell'uomo che imbraccia un fucile. Hilic ha scritto il messaggio commentando il post di una vicina di casa relativo alla demolizione, tre giorni fa, di due villette abusive alla periferia est di Roma. "Le minacce non modificano il nostro impegno contro le mafie", ha replicato il primo cittadino, che ha ricevuto la solidarietà del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.