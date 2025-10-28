Roma, iniziate le operazioni di demolizione di una villa abusiva del clan Sinti al Casilino

E'' iniziata la demolizione di una sontuosa villa abusiva appartenente alla famiglia di origine Sinti dei Komarov, in via Arzachena 32 a Roma, nella zona di Finocchio, diventata una centrale di spaccio di droga. "Sono iniziate le operazioni di demolizione delle ville abusive site in Rocca Cencia, periferia est della Capitale". Lo ha detto il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco. "Per 15 anni non sono state fatte demolizioni d'alcun tipo, mentre nell'ultimo anno siamo arrivati, con quest'ultima, alla terza attività di demolizione. Segno che da quando ci siamo noi a governare, su questi territori non avranno vita facile coloro i quali vivono di illeciti e illegalità", ha aggiunto a LaPresse. "Lo Stato avanza - aggiunge - e si riappropria degli spazi ceduti e fa il forte con i forti".