Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
"vince lo Stato"

Roma, iniziate le operazioni di demolizione di una villa abusiva del clan Sinti al Casilino

"Lo Stato avanza e si riappropria degli spazi ceduti e fa il forte con i forti", ha detto il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco

28 Ott 2025 - 08:17
© ansa

© ansa

E'' iniziata la demolizione di una sontuosa villa abusiva appartenente alla famiglia di origine Sinti dei Komarov, in via Arzachena 32 a Roma, nella zona di Finocchio, diventata una centrale di spaccio di droga. "Sono iniziate le operazioni di demolizione delle ville abusive site in Rocca Cencia, periferia est della Capitale". Lo ha detto il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco. "Per 15 anni non sono state fatte demolizioni d'alcun tipo, mentre nell'ultimo anno siamo arrivati, con quest'ultima, alla terza attività di demolizione. Segno che da quando ci siamo noi a governare, su questi territori non avranno vita facile coloro i quali vivono di illeciti e illegalità", ha aggiunto a LaPresse. "Lo Stato avanza - aggiunge - e si riappropria degli spazi ceduti e fa il forte con i forti".

Alcuni appartenenti alla famiglia Komarov erano stati coinvolti nell'omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni ucciso a colpi di pistola nel comune di Monte Compatri, la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2024. Sulla costruzione abusiva pendeva un'ordinanza di demolizione dal 2001, anno in cui la costruzione era stata edificata abusivamente. Sul posto sono presenti la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la polizia Locale di Roma Capitale, i Vigili del Fuoco con le ruspe, l'Ama, l'Ares 118, l'Acea, la Asl con il servizio veterinario e il personale di Roma Capitale con il Gabinetto del Sindaco.

Ti potrebbe interessare

roma
sinti

Sullo stesso tema