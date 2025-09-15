Svolta sulle occupazioni, la Cassazione: la presenza di un minore non impedisce lo sfratto

Per la Cassazione la presenza di un minore o di una persona fragile non impedisce lo sfratto se l'immobile è stato occupato abusivamente. Per i supremi giudici, che hanno dato ragione a una donna di Firenze che ha dovuto aspettare ben cinque anni per tornare in possesso di un suo capannone, va "riaffermata la legalità violata", tenendo conto anche della "protezione dei soggetti deboli coinvolti nell'occupazione", ma senza dimenticare - sottolineano gli ermellini, che dopo un provvedimento di sgombero le pubbliche amministrazioni "sono tenute a eseguirlo in tempi ragionevoli". Lo sfratto, infatti, era stato rinviato più volte per la presenza di minori e disabili. La donna sarà risarcita con oltre 180mila euro.