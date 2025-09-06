Leoncavallo, manifestazione con due cortei a Milano | Blitz nel cantiere del "Pirellino"

Entrambi sono poi confluiti in un unico corteo nazionale. Con la parola d'ordine "Giù le mani dalla città", la manifestazione è organizzata dall'omonimo comitato e ha raccolto adesioni da centri sociali, organizzazioni studentesche, reti femministe, movimenti per la casa, sindacati e numerosi esponenti della società civile, artisti, intellettuali e personaggi pubblici da tutta Italia, a riprova del ruolo che il "Leonka" ha avuto in cinquant'anni di attività come luogo di aggregazione e produzione culturale, e come laboratorio politico e sociale. In piazza anche Alleanza Verdi e Sinistra, con il segretario di SI, Nicola Fratoianni, Rifondazione Comunista e diversi esponenti del PD con il segretario metropolitano Alessandro Capelli, senza però le bandiere di partito. In corteo anche Anpi e Arci. Assente il sindaco, a Parigi per l'inaugurazione della tournée europea del Teatro alla Scala. Presenti anche Bebo Storti, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Gigi Alberti, Antonio Cataniae Renato Sarti.