Leoncavallo, quando e come è nato il più noto centro sociale di Milano

Quando negli anni Novanta Le Monde definiva i centri sociali "il fiore all’occhiello della cultura italiana" pensava anche al Leoncavallo sebbene, in quel decennio, lo spazio si fosse già di molto trasformato rispetto a ciò che era in origine. Nel 1994 il Leonka aveva infatti già cambiato casa e un po' anche anima, dopo quei caldi anni '70 che ne avevano visti i natali. Era da quasi trentuno anni che l'indirizzo del centro era ormai in via Watteau, ultima tappa di un pellegrinaggio che lo ha visto passare dalla storica prima sede nella vecchia periferia operaia del Casoretto, passando da via Salomone, per approdare poi a Greco, in via Watteau appunto. Negli anni è cambiato tutto, anche la fauna del posto, che non era a un certo punto più formata solo da quei "comitati di Caseggiato” che avevano visto nascere il Leoncavallo quel 18 ottobre 1975: collettivi antifascisti e Avanguardia Operaia più alcuni esponenti di Lotta Continua e Movimento Lavoratori per il Socialismo furono i padri di quella prima occupazione da cui poi fiorì una realtà per sua natura "in direzione ostinata e contraria", eppure apprezzata anche dai più insospettabili.