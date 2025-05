Fausto e Iaio, riaperte le indagini sul delitto del 1978 a Milano

Il fascicolo riaperto era stato archiviato nel dicembre del 2000 dalla gip Clementina Forleo, la quale aveva evidenziato "significativi elementi" a "carico della destra eversiva e in particolare degli indagati" Massimo Carminati, Claudio Bracci e Mario Corsi. Indizi che però all'epoca non erano mai diventati prove. Un nuovo fascicolo conoscitivo sul duplice omicidio era stato aperto oltre un anno fa, in seguito alla richiesta inviata dal sindaco Giuseppe Sala al procuratore Marcello Viola. In quell'occasione, i pm Lesti e Crupi avevano chiesto all'ufficio reperti del Palazzo di Giustizia milanese di effettuare ricerche per individuare quali siano i corpi del reato conservati su cui poter eventualmente effettuare nuove analisi. Sul luogo dell'omicidio, allora, fu rinvenuto un berretto di lana blu che, però, non fu mai sottoposto ad accertamenti e infine non fu più trovato tra i reperti. Sulla base di una nuova informativa della Digos, è stata poi riaperta la vecchia inchiesta.