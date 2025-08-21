Al via lo sfratto del centro sociale Leoncavallo a Milano

La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte e a novembre dell'anno scorso il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell'area, proprio per il mancato sgombero. Gli attivisti: "Ci stanno sgomberando, accorrete".