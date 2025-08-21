Al via lo sfratto del centro sociale Leoncavallo a Milano

Gli attivisti: "Ci stanno sgomberando, accorrete". A novembre il ministero era stato condannato a risarcire i proprietari dell'area per il mancato allontanamento degli occupanti
La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte e a novembre dell'anno scorso il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell'area, proprio per il mancato sgombero. Gli attivisti: "Ci stanno sgomberando, accorrete".
Gli attivisti del Leoncavallo hanno lanciato il loro appello attraverso i social: "Ci stanno sgomberando! Accorrete numerosi in via Watteau".
Nei mesi scorsi l'associazione Mamme del Leoncavallo aveva presentato una manifestazione d'interesse al Comune per un immobile in via San Dionigi che poteva rappresentare un primo passo per lo spostamento del centro sociale dall'attuale spazio. Lo storico "Leonka" di Milano occupa lo spazio in via Watteau dal 1994, dopo l'abbandono della sede storica di via Leoncavallo, fondata nel 1975.
Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato con un post su X l'operazione della polizia al centro sociale. "Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra - ha scritto via social -: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!"
