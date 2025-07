Gang hacker smantellata: la polizia arresta a Milano il pericoloso leader romeno

Fondamentale, nella riuscita dell'operazione, è stato il lavoro del Centro Cibernetico di Milano, specializzato nel contrasto ai reati informatici. Coordinati dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza cibernetica, gli agenti italiani hanno raccolto prove digitali, isolato i malware usati dalla gang e seguito le tracce telematiche fino al cuore del gruppo criminale. Il successo dell'operazione conferma l'efficacia delle strutture italiane contro le minacce informatiche. Secondo quanto riferito da fonti investigative, non si esclude che nei prossimi giorni possano essere disposti ulteriori arresti in Romania e in altri Paesi europei. L'uomo arrestato potrebbe essere estradato per rispondere di reati informatici anche all'estero. Intanto, gli inquirenti stanno analizzando il materiale sequestrato per comprendere l'estensione della rete e identificare eventuali complici ancora attivi.