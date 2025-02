Case popolari, l'inviato di Mediaset aggredito alla serata dei tiktoker Very e Sasy

Nonostante l'ordinanza di sgombero del comune di Napoli emessa nel 2023, i due influencer non sembrerebbero intenzionati a lasciare l'abitazione. "Io non ho preso la casa di nessuno" ha urlato Salvatore Borriello "Sasy" e marito di Veronica Acquaviva "Very". "Quando vuoi sapere della casa vieni a casa senza televisione, ok? Ora stiamo lavorando" ha proseguito il tiktoker napoletano in toni poco amichevoli. A scagliarsi in quel frangente contro la troupe di Mediaset una terza persona che colpisce al volto il cameraman rompendogli gli occhiali e ferendolo al volto. A soccorrere l'inviato è stata l'ambulanza arrivata sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri.