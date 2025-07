Scandalo urbanistica a Milano, un'inchiesta che parte da lontano | I pm: "Corruzione vorticosa" | Lunedì Sala riferisce in Consiglio

E' in questo contesto che si inserisce il nome di Beppe Sala. Le contestazioni rivolte al sindaco riguardano in particolare due aspetti. Il primo si riferisce a false dichiarazioni da lui rilasciate sulla nomina di Marinoni alla presidenza della commissione Paesaggio: Sala avrebbe attestato l'assenza di conflitti d'interesse, anche se in realtà ne sarebbe stato al corrente. Il secondo capo d'accusa fa riferimento a un'ipotetica induzione indebita, per cui Sala sarebbe coinvolto in pressioni per far ottenere un parere favorevole condizionato al progetto noto come "Pirellino", in collaborazione con Tancredi e con l'architetto Stefano Boeri. Secondo la ricostruzione della Procura, Sala sarebbe stato in sintonia con i vertici dell'operazione, fornendo copertura istituzionale all'intervento.