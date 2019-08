Nel giorno in cui il decreto sicurezza bis diventa legge scatta a Bologna lo sgombero del centro sociale "Xm24". La misura, però, non è stata voluta dalla Lega, ma dal sindaco del Pd, Virginio Merola. Le telecamere di "Stasera Italia" sono andate sul posto quando sono arivate le prime ruspe.



Una decina di attivisti si sono asserragliati sul tetto della struttura per protesta, mentre sono centinaia quelli davanti all'ingresso del centro sociale. La convenzione tra questo e il comune di Bologna è scaduta da due anni e la trattativa per un nuovo spazio, destinato al medesimo utilizzo, non è mai andata a buon fine. "E ora di smetterla", hanno gridato alcuni attivisti all'arrivo delle ruspe mentre una dei portavoce dell'Xm24 ha dichiarato: "E' un affronto nostri confronti, per noi il Pd è uguale alla Lega".