Roma, ecco le immagini dentro la villa del clan Sinti al Casilino

Iniziate a Roma le operazioni per la demolizione di una villa riconducibile al clan Sinti, in via Arzachena, al Casilino. Il personale degli uffici territoriali della polizia e i carabinieri, con i vigili del fuoco e anche la polizia locale, hanno avviato le attività di accesso al comprensorio immobiliare residenziale abusivo. All'interno erano stati censiti e sono stati trovati alcuni nuclei familiari composti da adulti e minori, a cui sarà data l'assistenza alloggiativa necessaria in conformità ai presupposti di legge. Le operazioni, come sottolinea la Questura di Roma, "si stanno svolgendo in un clima di serenità e attenzione anche considerata la presenza di minori".