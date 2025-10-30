Uccise il fidanzato che la picchiava, 17 anni a Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti

La Corte di Cassazione, nel secondo pronunciamento sul caso, ha deciso di riformulare la condanna riducendola a 17 anni di carcere. Una scelta motivata dal riconoscimento delle attenuanti generiche, in particolare quelle legate allo stato di prostrazione della donna, che aveva denunciato di aver subito nel tempo minacce e aggressioni da parte del compagno. I giudici hanno considerato il contesto relazionale e psicologico come fattore attenuante rispetto alla gravità del reato.