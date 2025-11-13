Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

L'allarme è stato lanciato dal padre del bambino. La donna, una 55enne di origine ucraina, era seguita dai servizi sociali e avrebbe anche tentato un gesto autolesionista. La coppia era separata
© Ansa
Una 55enne ha ucciso il figlio di nove anni all'interno della loro abitazione situata nel centro di Muggia, in provincia di Trieste. Il bambino è stato trovato privo di vita con un profondo taglio alla gola. L'episodio si è verificato nella serata di mercoledì. La donna, di origine ucraina e separata dal padre del minore, era seguita dai servizi sociali. Il piccolo era stato affidato al padre e poteva incontrare la madre secondo le indicazioni del tribunale.
L'allarme è stato lanciato dal padre del bambino: l'uomo non risiede in Friuli Venezia Giulia e non era riuscito a mettersi in contatto con la donna nelle ore precedenti. Quando nell'abitazione sono giunti i vigili del fuoco con le forze dell'ordine, il piccolo era morto da ore e il suo corpo era in bagno. La madre era invece in stato di shock.
La donna avrebbe utilizzato un grosso coltello da cucina per compiere l'omicidio e poi avrebbe anche tentato un gesto autolesionista: si sarebbe procurata una ferita superficiale al collo, riportando una lesione a un tendine. La 55enne era seguita dal Centro di salute mentale e la situazione in generale della famiglia dai servizi sociali.
Era "una situazione difficile", come ha precisato il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Difficile sembra fosse anche la situazione tra la donna e il marito, un cittadino italiano, tanto che la coppia aveva deciso di separarsi. Il piccolo frequentava il quarto anno della scuola elementare slovena di Muggia.
"La situazione era seguita da quando è nato il bambino, era una situazione difficile ma non un dramma", ha aggiunto Polidori, annunciando che sarà proclamato il lutto cittadino. "La comunità è devastata. Ho già avuto una riunione con i servizi sociali: cerchiamo di stare il più vicino possibile. La famiglia fa parte della comunità, anche il parroco la conosce".