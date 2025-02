Prato, un 22enne uccide la madre a coltellate e dà fuoco alla casa: fermato dai carabinieri

Un 22enne di Vernio, in provincia di Prato, avrebbe ucciso la madre, 60 anni, a coltellate e poi avrebbe dato fuoco alla casa in cui i due vivevano. I carabinieri sono intervenuti all'alba, insieme ai vigili del fuoco, a Montepiano, frazione di Vernio, in un'abitazione andata a fuoco nei pressi del lago Fiorenzo. Nella casa è stato trovato il corpo della donna. Stando a quanto emerso, la donna sarebbe stata uccisa a coltellate e successivamente la villetta sarebbe stata incendiata. Fermato il figlio.