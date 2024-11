Taranto, uccide la madre e confessa: "Le ho strappato il cuore"

Dalle indagini è emersa l'esistenza di rapporti conflittuali tra la donna e il figlio primogenito, ex ufficiale di Marina, determinati in particolare dalla sua precaria situazione economica. La vittima, originaria di Saraceno (Cosenza), era vedova e viveva da sola in casa. Suo marito, Cataldo Dettori, ex operaio specializzato dell'Ilva, morì a 54 anni nel novembre del 2002 in un incidente sul lavoro nello stabilimento siderurgico, cadendo da un muletto.