Firenze, donna uccisa a San Casciano nel suo negozio | Arrestato il nipote 20enne

Sulle colline intorno a Firenze una donna di 59 anni è stata trovata morta nel suo negozio di alimentari, a San Casciano, nella frazione Chiesanuova. A fare la macabra scoperta è stata una cliente, che all'ingresso nel locale ha visto Laura Frosecchi, la titolare, riversa in terra in una pozza di sangue, e ha subito dato l'allarme. I carabinieri hanno arrestato il nipote 20enne della donna, che si era barricato in un edificio poco lontano.