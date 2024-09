Gela (Caltanissetta), donna uccisa a coltellate: il figlio confessa

Tinnirello, che a quanto pare sarebbe disoccupato e avrebbe precedenti per droga, sarebbe stato seguito dal Dipartimento di Salute Mentale apparentemente per problemi di tossicodipendenza. Il movente del delitto sarebbe proprio da ricercare nel precario stato di salute mentale dell'uomo. A quanto pare tra madre e figlio i litigi sarebbero stati continui e sarebbero avvenuti per qualsiasi motivo. Nella notte Tinnirello è stato interrogato a lungo dai carabinieri che conducono le indagini; l'arma con la quale è stata uccisa la donna è stata sequestrata.