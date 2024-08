Tedesco in fuga con il cadavere del padre nel bagagliaio dell'auto: fermato a Pomigliano d'Arco (Napoli)

Un 33enne tedesco, Tobias Amman, avrebbe ucciso a coltellate il padre in Germania ed è poi scappato in Italia: 18 ore di fuga con il cadavere del padre nascosto nel bagagliaio. L'uomo è stato fermato a Pomigliano d'Arco (Napoli): gli agenti della polizia municipale lo hanno bloccato per un tentato furto in un appartamento, scoprendo alcune ore dopo che il 33enne aveva abbandonato l'auto, una Skoda, con il corpo del padre.