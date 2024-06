Senigallia (Ancona), uccide la madre 87enne: si barrica in casa e poi si toglie la vita

Il drammatico episodio è avvenuto in una abitazione nella zona nord della cittadina marchigiana, al confine con il Comune di Mondolfo (Pesaro-Urbino) e vicino al fiume Cesano. La Strada statale Adriatica Nord, inizialmente chiusa al traffico per impedire che i passanti venissero coinvolti in un'eventuale fuga dell'omicida, è stata riaperta a senso unico alternato. Per una manciata di ore infatti, attorno all'edificio c'è stato il coprifuoco. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il 118. Dopo aver sparato alla madre, l'uomo, che a quanto si apprende aveva problemi psichici per i quali, in precedenza era stato ricoverato, ha avvertito uno dei due fratelli del suo gesto. A dare l'allarme un vicino che aveva sentito il colpo di pistola.