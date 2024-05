Omicidio-suicidio a Palermo, marito e moglie trovati morti in casa

Omicidio-suicidio a Palermo, dove marito e moglie sono stati trovati senza vita dalla figlia in casa, i corpi riversi in cucina.

La tragedia è avvenuta in un appartamento del capoluogo siciliano. La figlia della coppia, che lavora nello studio di commercialista del padre, l'aveva cercato per andare con lui in ufficio. E' stata lei a dare l'allarme: i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato i due cadaveri, Pietro Delia di 66 anni e la moglie Laura Lupo, 62, agente della polizia municipale, ancora con la pistola in mano. L'appartamento era in ordine e pare che la tragedia sia avvenuta nella notte.