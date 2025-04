Uccide moglie e figlio a Modena, il fratello della vittima: "Mio cognato non mi ha mai chiesto aiuto"

Secondo le prime ricostruzioni da parte dei carabinieri coadiuviati l’ausilio del reparto scientifico. A "Pomeriggio Cinque" parla il fratello della vittima, Franco Santunione: "Sono andato sul posto e mi hanno detto che li avevano trovato tutti e tre morti - racconta -. Non c'erano sospetti di determinate situazioni. Secondo me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un uomo che ha sempre dato tutto alla famiglia e non ha più retto alla situazione, io credo che erano tutto un insieme di cose. E il fatto che al figlio si fosse aggiunta la moglie deve aver scatenato qualcosa in lui. Non ha mai chiesto aiuto, anzi a volte sono stato io a chiedere aiuto".