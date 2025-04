Modena, 65enne violentata mentre fa jogging: fermato un minore

Martedì, intorno alle 12, nella frazione di Tabina (Formigine), in provincia di Modena, una 65enne sarebbe stata violentata mentre faceva jogging. L'autore, un minorenne, sarebbe stato individuato e fermato dai carabinieri di Sassuolo: si tratterebbe di un ospite di una vicina comunità per minori stranieri non accompagnati. Lo riporta il Resto del Carlino.