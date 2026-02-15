Milano, accoltella il compagno dopo una lite

Una donna ha accoltellato il compagno a Milano, durante una lite tra i due scoppiata in casa. L'uomo, colpito a un fianco, non si troverebbe in gravi condizioni. E' accaduto in un appartamento in via Soffredini, nella zona nord della città, dove sono giunti il 118 e la polizia di Stato. Il ferito, di 50 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Gli accertamenti sulla dinamica di quanto effettivamente accaduto sono ancora in corso e si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria. Attualmente si trova in questura.