Sydney, accoltellamento in una zona commerciale: un morto e due feriti

Un uomo è stato ucciso e altre due persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco con coltello, avvenuto lungo una frequentata area commerciale di Sydney, nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud. La vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, è morta sul posto nonostante i tentativi di soccorso. Un uomo di 22 anni e una donna di 47 anni sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha riferito che due accoltellamenti sono avvenuti all'interno di un esercizio commerciale, mentre un terzo si è verificato sul marciapiede antistante. L'aggressore avrebbe poi tentato di fuggire a piedi. Un sospetto è stato arrestato nei pressi di un'abitazione su Smythe Street e condotto alla stazione di polizia di Granville. Secondo il sovrintendente della polizia del Nuovo Galles del Sud, Simon Glasser, "il presunto aggressore era noto alle forze dell'ordine per reati minori e diversi episodi legati alla salute mentale".