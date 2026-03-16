Adesso, nel telefono dell'uomo i carabinieri avrebbero trovato foto di altri bambini - nonostante il presunto tentativo del giornalista di disfarsene -. Entrambi gli arrestati dovranno rispondere delle stesse accuse, anche se la posizione dell'uomo potrebbe aggravarsi. Si attende l'interrogatorio, previsto in settimana, per capire se il materiale di cui il giornalista avrebbe voluto sbarazzarsi sia stato preso dal web o se immagini e video siano state inviate da altri: ipotesi che potrebbe portare all'allargamento dell'inchiesta. Una vicenda che fa scalpore e scuote le persone vicine ai due, insospettabili fino a pochi giorni fa per il ruolo che ricoprono: in particolare la donna, "più a rischio" perché viveva a contatto con minorenni, non avrebbe mai avuto altri comportamenti anomali in contesti scolastici.