I reati digitali non risparmiano le Gen Z e Alpha: dall'adescamento al cyberbullismo

Per quanto riguarda l'adescamento online, il cosiddetto "grooming", il report segnala 428 casi totali nel 2025. Un numero che sfata il falso mito secondo cui i bersagli principali dei predatori sarebbero i bambini più piccoli e inesperti: la fascia d'età in assoluto più colpita è, invece, quella tra i 14 e i 16 anni, con ben 237 casi, pari al 55% del totale. Seguono i preadolescenti, tra i 10 e i 13 anni, con 174 casi. E, solo in misura residuale, la fascia da zero a nove anni, con 17 episodi.