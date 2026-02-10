Iper-connessi ma soli, la richiesta d’aiuto dei giovani passa per l’IA: 1 su 4 si affida ai chatbot per sfogarsi senza sentirsi giudicato

Una generazione sempre più connessa ma anche sempre più sola: è quella a cui appartengono gli adolescenti di oggi. Un paradosso che sta crescendo sotto gli occhi - spesso ignari - degli adulti ma di cui i diretti interessati sono assolutamente consapevoli. Purtroppo, però, a rispondere alla loro richiesta di relazione sono spesso gli stessi algoritmi di intelligenza artificiale, che peraltro ne sono - in parte - la causa.