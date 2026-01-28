Se ChatGPT ti risponde "Bella Fra’": a scuola gli studenti insegnano all’IA a parlare giovane (e lo spiegano agli adulti)

Il portale Skuola.net ha intervistato le due anime del progetto, i due docenti universitari dell’Università di Macerata che ne sono l’anima: Emanuele Frontoni e Giorgio Cipolletta. L'idea alla base è tanto semplice quanto potente: se l'IA deve diventare un assistente quotidiano per l'uomo, perché deve necessariamente parlare come un'enciclopedia e non come un compagno di banco empatico? I ragazzi hanno così deciso di "sporcarsi le mani" con la tecnologia, trasformando ChatGPT da oracolo distaccato a “mediatore” generazionale.