Docenti e IA: solo un prof su 4 l’ha adottata, mentre altrove è (quasi) uno standard

Il giudizio dei docenti su questi strumenti, inoltre, fa emergere un quadro complesso, in cui si innesta una frattura. Che, di nuovo, contrappone le diverse parti del Pianeta. In nazioni come il Vietnam e gli Emirati Arabi l’entusiasmo è palpabile: il 90% promuove senza riserve lo strumento a supporto del mondo dell’istruzione. In Europa, invece, il dato crolla: in Francia meno del 20% è d'accordo con questa visione, e anche in Italia lo scetticismo è simile.