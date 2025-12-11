Matematica e Scienze, la Corea del Sud sbaraglia l'Italia fin dalle elementari

A certificarlo è l’ultimo rapporto internazionale disponibile, lo “IEA TIMSS Longitudinal Study 2023-2024”, presentato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre e riassunto nei suoi punti principali dal portale Skuola.net. L’indagine, promossa dall’IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) e curata in Italia dall’Istituto INVALSI, è uno dei principali studi internazionali sulle competenze scolastiche in Matematica e Scienze e, per la prima volta, ha adottato un approccio longitudinale: gli stessi alunni che avevano partecipato all’indagine “madre” del 2023 sono stati seguiti e valutati anche nel 2024.