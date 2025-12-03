Discipline Stem, Pompei (Deloitte): "Serve un'inversione di tendenza se l'Europa vuole stare al passo di Cina e Usa"

"Ciò che emerge dal nostro Osservatorio è che non c'è un'inversione di tendenza, nel senso che il gap che abbiamo nelle discipline Stem è lo stesso che avevamo qualche anno fa. Quindi, purtroppo, non registriamo un miglioramento e questo è molto preoccupante". Lo ha detto Fabio Pompei, ceo di Deloitte Central Mediterranean, a TotalEU Production a margine dell'evento "EU STEM Observatory 2025" che si è svolto al Parlamento europeo a Bruxelles e durante il quale è stato presentato lo studio condotto da Deloitte sulle discipline Stem. "Se vogliamo recuperare come Europa il gap che oggi abbiamo nei confronti delle grandi potenze tecnologiche – quindi Stati Uniti e Cina – sicuramente quello delle discipline Stem è un elemento imprescindibile. E purtroppo non vediamo, appunto, segni di cambiamento. Serve un'inversione di tendenza", ha aggiunto Pompei.