Da Moda a Logistica, da Ingegneria industriale a Scienze Matematiche: ecco i diplomi e le lauree più richieste dal mercato

Ebbene, una posizione in apertura su due - circa il 50%, mettendo insieme licei e formazione secondaria superiore tecnico-professionale, che comprende sia i percorsi quinquennali sia i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale (IeFP) - sarà destinata a ragazze e ragazzi con un titolo di scuola secondaria superiore.