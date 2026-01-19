Arriva la pubblicità su ChatGPT, OpenAI prova a “monetizzare” gli utenti

Sulla piattaforma debuttano le inserzioni pubblicitarie per l’abbonamento low cost ChatGPT Go e per la versione free: per Sam Altman la sfida è aumentare i ricavi senza perdere la fiducia degli utenti
La pubblicità sbarca su ChatGPT. OpenAI ha annunciato la novità la scorsa settimana ed è già partita con i primi test negli Stati Uniti. I banner pubblicitari arriveranno nel nuovo abbonamento low cost ChatGPT Go e, progressivamente, anche sui piani gratuiti. Dopo la sperimentazione in India, il piano a basso costo da 8 euro al mese verrà esteso anche negli Stati Uniti e in Europa.
PUBBLICITÀ SU CHATGPT
I primi annunci pubblicitari verranno proposti nei prossimi giorni ad alcuni utenti free e Go di ChatGpt negli Stati Uniti. Le pubblicità, ha specificato OpenAI, saranno “separate dalle risposte, che non saranno in nessun modo influenzate dall’advertising”. L’azienda di Sam Altman, inoltre, ha fatto sapere che le conversazioni non verranno condivise con gli inserzionisti, ma i banner saranno personalizzati, come già accade in numerosi siti internet o sui social. Tuttavia, i dati utilizzati per gli annunci potranno essere cancellati “in qualsiasi momento”.
GLI ABBONAMENTI DISPONIBILI
OpenAI ha spiegato che, durante la fase di test, non verranno mostrati annunci ai minorenni. Gli unici piani interessati dall’arrivo della pubblicità saranno Free e Go. Tutti gli altri abbonamenti, invece, continueranno ad essere privi di annunci. Al momento OpenAI prevede i seguenti piani per l’utilizzo di ChatGPT:· Free (costo: 0 euro al mese)· Go (8 euro)· Plus (20 euro)· Pro (200 euro)· Business – Team (25 euro a utente)· Enterprise (costo personalizzato)
LA CORSA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Come sottolineato da diversi analisti, tra cui Jeremy Goldman di Emarketer, per OpenAI è giunto il momento di andare oltre la “qualità del modello” e di “monetizzare senza avvelenare la fiducia”. Le voci parlando una possibile quotazione di OpenAI nei prossimi mesi, con una valutazione stimata in circa mille miliardi di dollari. Ma finora – anche se non trattandosi di una società quotata non esistono bilanci consultabili – OpenAI sta investendo pesantemente sullo sviluppo infrastrutturale. Per tenere il passo delle aziende rivali, come Google e Anthropic, OpenAI non può perdere la corsa dell’aumento della potenza di calcolo, ma è una corsa molto dispendiosa.
OPENAI PROVA AD AUMENTARE I RICAVI
Finora, come succede a tutte le aziende in fase di lancio, i ricavi di OpenAI sono molto inferiori rispetto agli investimenti. Secondo CNBC e Reuters, nel 2025 l’obiettivo era arrivare a un fatturato di 12,7 miliardi di dollari, anche alcune stime parlano di ricavi intorno ai 20 miliardi. Logico, quindi, che l’azienda stia cercando di monetizzare per aumentare i ricavi. Come accaduto, per esempio, con i social, dopo una prima fase di diffusione della piattaforma si sta cercando di inserire pubblicità per incrementare gli introiti. Il modello dell’abbonamento low cost con inserzioni pubblicitarie è ormai largamente diffuso nelle piattaforme di streaming. Per un servizio come ChatGPT, che fa della credibilità e della neutralità asset fondamentali, la sfida è non perdere la fiducia degli utilizzatori.