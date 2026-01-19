Arriva la pubblicità su ChatGPT, OpenAI prova a “monetizzare” gli utenti

OPENAI PROVA AD AUMENTARE I RICAVI

Finora, come succede a tutte le aziende in fase di lancio, i ricavi di OpenAI sono molto inferiori rispetto agli investimenti. Secondo CNBC e Reuters, nel 2025 l’obiettivo era arrivare a un fatturato di 12,7 miliardi di dollari, anche alcune stime parlano di ricavi intorno ai 20 miliardi. Logico, quindi, che l’azienda stia cercando di monetizzare per aumentare i ricavi. Come accaduto, per esempio, con i social, dopo una prima fase di diffusione della piattaforma si sta cercando di inserire pubblicità per incrementare gli introiti. Il modello dell’abbonamento low cost con inserzioni pubblicitarie è ormai largamente diffuso nelle piattaforme di streaming. Per un servizio come ChatGPT, che fa della credibilità e della neutralità asset fondamentali, la sfida è non perdere la fiducia degli utilizzatori.