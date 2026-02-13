Dubbi o confidenze amorose? Quattro giovani su dieci si affidano all’IA (e uno su dieci rischia di innamorarsi davvero)

L’aspetto più inquietante – o affascinante, a seconda dei punti di vista – è, però, legato alla qualità della connessione percepita. Alla domanda "Hai mai avuto la sensazione di essere capito meglio dal chatbot che da una persona reale?", il 67% degli affezionati all’IA risponde affermativamente: al 17% sembra che l’IA li conosca "nel profondo", il 50% è stato colpito dall’empatia dimostrata, pur nella consapevolezza che questa sia solo simulata.