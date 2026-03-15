"Ho trovato alcune foto nel computer di mamma", avrebbe detto la dodicenne al padre nel novembre scorso. Una frase che ha sconvolto l'uomo, già da tempo separato dalla cinquantaduenne, docente in un liceo a Treviso, e che lo ha portato a denunciare. Insieme all'ex moglie, nella lente degli inquirenti è finito immediatamente anche l'amante di lei, con cui aveva intrattenuto le chat a sfondo sessuale: secondo quanto riportato da La Repubblica, l'uomo ha un incarico ai vertici della comunicazione di una società partecipata pubblica e un passato da vicedirettore in un telegiornale nazionale. Sposato. Con due figli. Ma né la sua posizione pubblica, né i suoi legami familiari e privati gli avrebbero impedito di scambiare con la sua amante immagini di bambini "in pose sessualmente esplicite", come scrivono i carabinieri.