Genova, picchia i figli perché disturbata mentre era al cellulare: madre a processo

A settembre la giudice delle indagini preliminari, Carla Pastorini, aveva disposto l'allontanamento dalla casa e il divieto di avvicinamento ai bambini, imponendo anche l'uso del braccialetto elettronico per poterne controllare eventuali trasgressioni. A denunciare la donna era stato il marito: la pm Silvia Saracino aveva attivato immediatamente il codice rosso e in pochissimi giorni aveva chiesto e ottenuto la misura, eseguita dagli agenti della squadra mobile. L'uomo aveva raccontato di avere notato un comportamento aggressivo della donna nei confronti dei piccoli e anche dei lividi sul corpo di entrambi, che la moglie aveva sempre giustificato dicendo che erano dovuti a cadute. Non convinto dal racconto, il marito aveva fatto installare delle telecamere in casa con la scusa di prevenire i furti.