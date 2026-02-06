Novara, 15enne picchiato dai genitori chiede aiuto all'IA che risponde: "Non è normale"

Per anni, ha raccontato il giovane, lui ha preso botte, mentre la sorella no, perché lui è un maschio e in quanto tale i genitori - di 42 e 54 anni - si aspettano che in futuro faccia carriera come medico a livello internazionale. Per la ragazza, invece, le pretese sono più basse: nessuna punizione per eventuali insuccessi scolastici. Una situazione a cui il giovane è sempre stato abituato, perché i maltrattamenti - almeno tre volte a settimana - sono cominciati sin dall'inizio del suo percorso scolastico, quando aveva 6 anni. Per questo, per anni non ha detto nulla, finché il dubbio sulla correttezza del comportamento dei genitori non l'ha portato a interrogare un'intelligenza artificiale.





L'app, ascoltato il racconto, ha spiegato al ragazzo che "non era una situazione normale" e che "nessuno deve essere menato". Tesi confermata anche da un amico, con cui il ragazzo si è confrontato, e dai suoi genitori, che hanno convinto l'adolescente, lo scorso 24 gennaio, a chiamare il 112. Ai carabinieri, il quindicenne ha detto di essere scappato di casa dalla mattina, perché i genitori lo stavano "trattando un po' male".