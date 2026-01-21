ChatGpt, 13enne chiede all'Ia come uccidere l'amico: arrestato

"Come ammazzare il mio amico nel bel mezzo della lezione". È questa la domanda shock che un ragazzo della scuola media Shouthwestern Middle School di Deland (Florida) ha posto a ChatGpt. Nel giro di poco tempo, le forze dell'ordine hanno arrestato il giovane che si è difeso etichettando il gesto come "scherzo goliardico". Burla (per quanto di cattivo gusto) o meno, resta alta l'attenzione nelle scuole e nelle università negli Stati Uniti per evitare casi di violenza o attentati come più volte accaduto in passato. Questa volta, però, la denuncia del comportamento non è arrivata né da un compagno di classe né da un'insegnante, ma da un'altra intelligenza artificiale.

