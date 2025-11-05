Fake news, l'IA non sa distinguere tra fatti e opinioni personali

Una ricerca dell'università americana di Stanford sottolinea la necessità di essere cauti nell'affidarsi a questi programmi: c'è il rischio che possano favorire la diffusione della disinformazione
I grandi modelli linguistici di Intelligenza artificiale come ChatGpt non sono affidabili quando si tratta di distinguere tra opinioni personali e fatti: una limitazione cruciale, vista la crescente diffusione di questi strumenti in ambiti chiave come la medicina, il diritto, il giornalismo e la scienza, nei quali è imperativa la capacità di distinguere la realtà dalla finzione. Lo afferma lo studio pubblicato sulla rivista Nature Machine Intelligence e guidato dall'Università americana di Stanford: evidenzia la necessità di essere cauti nell'affidarsi a questi programmi e il rischio che possano favorire la diffusione della disinformazione.
I ricercatori hanno messo alla prova ventiquattro Large Language Model i cosiddetti Llm, tra cui ChatGpt della californiana OpenAI. e il cinese DeepSeek, ponendo loro 13mila domande. Quando è stato chiesto di verificare dati fattuali veri o falsi, la precisione è risultata elevata pari a oltre il 91% per le versioni più nuove dei programmi. Passando alle credenze espresse in prima persona, invece, tutti i modelli testati hanno fallito: Gpt 4, la versione rilasciata a maggio 2024, ha visto scendere la sua affidabilità dal 98,2% al 64,4%, mentre la versione R1 di DeepSeek è precipitata addirittura da oltre il 90% al 14,4%.
La riduzione dell'accuratezza è stata meno marcata per le opinioni espresse in terza persona e ciò, secondo gli autori dello studio, rivela un preoccupante bias di attribuzione, cioè una distorsione nel modo in cui vengono valutate le affermazioni fatte da altri. Inoltre, gli Llm risultano meno propensi a riconoscere una credenza falsa rispetto a una vera: più precisamente, il 34,3% meno propensi per gli ultimi modelli. I ricercatori affermano, dunque, che miglioramenti in questo ambito sono urgentemente necessari se si vuole prevenire la diffusione di fake news.