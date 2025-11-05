Fake news, l'IA non sa distinguere tra fatti e opinioni personali

I ricercatori hanno messo alla prova ventiquattro Large Language Model i cosiddetti Llm, tra cui ChatGpt della californiana OpenAI. e il cinese DeepSeek, ponendo loro 13mila domande. Quando è stato chiesto di verificare dati fattuali veri o falsi, la precisione è risultata elevata pari a oltre il 91% per le versioni più nuove dei programmi. Passando alle credenze espresse in prima persona, invece, tutti i modelli testati hanno fallito: Gpt 4, la versione rilasciata a maggio 2024, ha visto scendere la sua affidabilità dal 98,2% al 64,4%, mentre la versione R1 di DeepSeek è precipitata addirittura da oltre il 90% al 14,4%.