Nasce ChatGpt Salute, Open AI rassicura: "Non sostituirà i medici"

Sono milioni gli utenti che ogni settimana chattano con ChatGpt raccontandole particolari riguardo la propria condizione fisica. Una condizione che ha anche allertato il Garante della privacy che nei mesi scorsi aveva sollevato il problema della riservatezza dei dati. Ed è su questo punto che l'azienda sviluppatrice del software, Open AI, rassicura: "ChatGPT Salute si basa sui solidi controlli di privacy, sicurezza e gestione dei dati di ChatGPT, con ulteriori livelli di protezione progettati specificamente per la salute, inclusi sistemi di crittografia dedicati e meccanismi di isolamento per mantenere le conversazioni sanitarie private e separate".