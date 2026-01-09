Nasce ChatGpt Salute, Open AI rassicura: "Non sostituirà i medici"

Oltre 230 milioni di persone in tutto il mondo pongono domande su salute e benessere all'intelligenza artificiale
Nasce ChatGpt Salute. Permetterà di caricare la propria cartella clinica e confrontarsi sulla propria condizione di salute con l'intelligenza artificiale. Open AI però rassicura: "Non sostituirà i medici e non farà diagnosi". "Nel corso di due anni, abbiamo collaborato con oltre 260 medici attivi in 60 Paesi e in decine di specialità per comprendere cosa renda una risposta a una domanda sulla salute utile o potenzialmente dannosa", spiega Open AI.
Sono milioni gli utenti che ogni settimana chattano con ChatGpt raccontandole particolari riguardo la propria condizione fisica. Una condizione che ha anche allertato il Garante della privacy che nei mesi scorsi aveva sollevato il problema della riservatezza dei dati. Ed è su questo punto che l'azienda sviluppatrice del software, Open AI, rassicura: "ChatGPT Salute si basa sui solidi controlli di privacy, sicurezza e gestione dei dati di ChatGPT, con ulteriori livelli di protezione progettati specificamente per la salute, inclusi sistemi di crittografia dedicati e meccanismi di isolamento per mantenere le conversazioni sanitarie private e separate".
"Progettato in stretta collaborazione con i medici, ChatGPT Salute svolge un ruolo più attivo nella comprensione e nella gestione della salute e del benessere, affiancando le cure dei professionisti sanitari senza sostituirle", spiega Open Ai rispondendo implicitamente a un campanello d'allarme che era stato suonato dai medici, anche in Italia: il rischio di far circolare informazioni non solo sbagliate, ma anche pericolose. "ChatGPT Salute è progettato per supportare l’assistenza medica, non per sostituirla. Non è destinato né alla diagnosi né al trattamento. Aiuta, invece, a orientarsi tra le domande quotidiane e a comprendere gli andamenti nel tempo, non solo i singoli momenti di malattia, per affrontare con maggiore consapevolezza le conversazioni mediche importanti".
L'obiettivo del nuovo portale è mettere insieme tutte le informazioni sanitarie degli utenti: "Oggi le informazioni sanitarie sono spesso frammentate tra portali, app, dispositivi indossabili, Pdf e note mediche. Questo rende difficile avere una visione completa e costringe le persone a orientarsi da sole in un sistema sanitario complesso." Con le novità introdotte da Chat Gpt salute si potrà collegare in modo sicuro le cartelle cliniche elettroniche e le app di benessere, come Apple Salute, Function e MyFitnessPal, "così ChatGPT può aiutare a comprendere i risultati recenti degli esami, prepararsi agli appuntamenti medici, ricevere indicazioni su alimentazione e routine di allenamento o valutare i compromessi tra diverse opzioni assicurative in base ai modelli di assistenza sanitaria".
Al momento la nuova funzionalità non è stata messa a terra a 360 gradi. Come spiega Open AI: "Stiamo iniziando con un piccolo gruppo di utenti iniziali per raccogliere feedback e continuare a migliorare l’esperienza. Con l’introduzione di ulteriori miglioramenti, prevediamo di ampliare l’accesso e rendere ChatGPT Salute disponibile a tutti gli utenti su web e iOS nelle prossime settimane. Se vuoi ottenere l'accesso non appena sarà disponibile, iscriviti alla lista d'attesa".