Intelligenza artificiale, consumi in crescita



Ma il rapporto fa anche proposte in grado di ridurre gli impatti e si concentra sulla geografia e su una localizzazione intelligente dei server che potrebbe ridurre le stime di circa il 73% (su anidride carbonica) e l'86% (acqua) rispetto agli scenari peggiori. Molti server oggi vengono costruiti in regioni con scarsità d'acqua, come il Nevada e l'Arizona. E in alcuni hub, ad esempio la Virginia settentrionale, la rapida creazione di cluster di dati può mettere a dura prova le infrastrutture e le risorse idriche locali.