Nucleare: Wall Street accende il reattore dell’AI

Wall Street ha acceso i reattori e le azioni correlate sono in rally da mesi. L’assioma seguito dagli investitori è abbastanza semplice: più intelligenza artificiale, più elettricità, più corsa ai titoli che la possono fornire senza emettere CO₂. A New York le azioni legate al nucleare sono protagoniste: dai grandi operatori che possiedono già centrali attive ai nuovi nomi che promettono mini-reattori modulari del futuro. Nel 2024 la corsa è partita con i “puri” dell’energia spinta dalle aziende dei data center che firmavano contratti pluriennali per energia 24/7 e pagavano premi da 15–25 $/MWh pur di avere potenza assicurata.