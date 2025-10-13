Australia, un colpo alla casa del carbone

In casa, poi, il taglio fino a -70 % chiede reti più forti, rinnovabili a ritmo elevato e interventi su miniere, trasporti e industria pesante. I numeri green promessi al mondo sono un cambiamento radicale: per un Paese che ha costruito PIL e occupazione sull’energia esportata, passare dal vendere fossili al produrre soluzioni pulite è una curva stretta ma inevitabile. 7 miliardi serviranno ad accendere i primi cantieri veri e ingaggiare il settore privato. Solo così l’Australia potrà proteggere crescita e lavoro prima che il mercato globale presenti il conto ai combustibili fossili.