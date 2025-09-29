Buttiamo via ancora troppo cibo

“Abbiamo una metrica, è lo spreco pro capite settimanale e perché il tipo di indagine scientifica viene fatta su un campione rappresentativo in una settimana l'anno, poi facciamo delle stime e posso dire che andiamo bene, ma non benissimo, nel senso che prendiamo i dati dal 2015 che per altro è l'anno di partenza dell'agenda ONU per lo sviluppo sostenibile. Un po' meno di 700 grammi pro capite a settimana. Quindi noi in una settimana gettavamo via un po' più di un pasto. Nel 2025 - sono passati 10 anni - siamo intorno ai 500 grammi, cioè continuiamo a gettar via un pasto alla settimana. Sembra poco, poi faccio la moltiplicazione in euro e allora a quel punto il dato diventa un po' un pugno nello stomaco”.