In Italia il clima corre a doppia velocità

I numeri parlano e il problema è oggi, non il 2100: i costi sono già in bolletta e nei bilanci comunali. Prevenzione, reti idriche che non perdano metà dell’acqua, suoli meno cementificati e adattamento delle città non sono vezzi green, ma polizze contro un clima che, a casa nostra, corre al doppio della velocità. E senza autovelox in vista.